NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor ayrılığı duyurdu

Trabzonspor, Anders Trondsen'in sözleşmesini feshetti.

Trabzonspor ayrılığı duyurdu

Trabzonspor Kulübü, Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor ayrılığı duyurdu - 1 Anders Trondsen

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 avro fesih tazminatı ödenecektir''

27 yaşındaki oyuncunun birkaç kulüple görüştüğü ve İsveç Ligi ekiplerinden Göteborg'un da Trondsen'le ilgilendiği belirtilmişti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...