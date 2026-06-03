Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu. Kazanılacak para belli oldu

03.06.2026 16:08

Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu. Kazanılacak para belli oldu
Anadolu Ajansı

Oleksandr Zubkov

Batuhan Durmuş
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Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'un, AEK'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zubkov'un, AEK'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Trabzon ekibi bu transferden 4 milyon euro ve bonuslar kazanacak.

 

Bordo mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

""Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AEK Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; AEK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'unu ödeyecektir."