Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu. Kazanılacak para belli oldu

Trabzonspor , Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zubkov'un, AEK'ye transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Trabzon ekibi bu transferden 4 milyon euro ve bonuslar kazanacak.

Bordo mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



""Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AEK Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; AEK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'unu ödeyecektir."