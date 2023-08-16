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Trabzonspor Baniya ve Fountas'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Rayyan Baniya ve Taxiarchis Fountas'ın transferleri için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Baniya ve Fountas'ı KAP'a bildirdi

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,  Yunanistan Milli Takımı'nın formasını da terleten Taxiarchis Fountas ve Rayyan Baniya transferlerini KAP'a bildirdi.

Son olarak D.C. United'da forma giyen Fountas için yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Süper Lig'de kariyerine devam eden Baniya adına yapılan duyuruda ise "Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Trabzonspor Baniya ve Fountas'ı KAP'a bildirdi - 1 Baniya son olarak Karagümrük'te oynuyordu.
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