Trabzonspor, Barisic'in ayrılığını duyurdu
Trabzonspor, Borna Barisic'in sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes'e kiralandığını açıkladı.
Trabzonspor, sezon başında Rangers'tan kadrosuna kattığı Borna Barisic'i Leganes'e kiraladı.
Bordo-mavili formayla 15 resmi maça çıkan Hırvat oyuncu, bu mücadelelerde 1 asistlik katkı vermişti.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic’in, 2024/2025 futbol sezonu sonuna kadar Club Deportivo Leganes Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) February 5, 2025
Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic’in, 2024/2025 futbol sezonu sonuna kadar Club Deportivo Leganes Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/yVew2fdrIY
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