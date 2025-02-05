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Trabzonspor, Barisic'in ayrılığını duyurdu

Trabzonspor, Borna Barisic'in sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes'e kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor, Barisic'in ayrılığını duyurdu

, sezon başında Rangers'tan kadrosuna kattığı Borna Barisic'i Leganes'e kiraladı.

Bordo-mavili formayla 15 resmi maça çıkan Hırvat oyuncu, bu mücadelelerde 1 asistlik katkı vermişti. 

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic’in, 2024/2025 futbol sezonu sonuna kadar Club Deportivo Leganes Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

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