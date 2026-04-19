Trabzonspor, Başakşehir karşısında 90+3'te yıkıldı
19.04.2026 19:22
Son Güncelleme: 19.04.2026 22:05
Trabzon'un golü Augusto'dan geldi
Zirve takibindeki Trabzonspor, Başakşehir karşısına çıktı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakan Trabzonspor bu maçta da 90+3'te yediği golle 2 puan daha kaybetti.
Bu maçın ardından Trabzonspor puanını 65 yaptı ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Başakşehir ise puanı 48 yaptı ve beşinci sıraya yükseldi.
TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke, kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli'nin yokluğunda geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Paul Onuachu'ya ilk 11'de görev verdi.
Karadeniz ekibinde, kart cezalısı Folcarelli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Visca ve Taha Emre İnce maç kadrosunda yer almadı.