Trabzonspor, Başakşehir karşısında 90+3'te yıkıldı

"AMELİYAT OLMA DURUMU OLABİLİR"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Muçi kadroda ama yüzde yüz hazır değil. Batagov'un belki ameliyat olma durumu olabilir, hafta içinde bir daha değerlendireceğiz. Folcarelli cezalı, Okay hep fedakarlıkla oynuyor. Ceza sınırında birkaç oyuncumuzun da olması bu hafta ve bundan sonraki haftaların bizim için çok zor geçeceğinin sinyali. Bugün de ligin en geniş ve en iyi diyebileceğim takımlarından birine karşı oynayacağız. Çok zor. Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Hazırlandık. İnşallah duygumuz, taraftarımızla birlikte birleşirse, istek ve arzumuz yukarılarda biterse umarım istediğimiz gibi olur."