Trabzonspor, Başakşehir karşısında 90+3'te yıkıldı

19.04.2026 19:22

Son Güncelleme: 19.04.2026 22:05

Trabzon'un golü Augusto'dan geldi

Zirve takibindeki Trabzonspor, Başakşehir karşısına çıktı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakan Trabzonspor bu maçta da 90+3'te yediği golle 2 puan daha kaybetti.
 

Bu maçın ardından Trabzonspor puanını 65 yaptı ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Başakşehir ise puanı 48 yaptı ve beşinci sıraya yükseldi.

TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

 

Teknik direktör Fatih Tekke, kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli'nin yokluğunda geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Paul Onuachu'ya ilk 11'de görev verdi.

 

Karadeniz ekibinde, kart cezalısı Folcarelli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Visca ve Taha Emre İnce maç kadrosunda yer almadı.

21:53
90+3'TE SKOR EŞİTLENDİ
Başakşehir, 90+3'te bulduğu golle skoru eşitledi: 1-1 Mücadele bu golden saniyeler sonra tamamlandı.
21:36
İLK GOL GELDİ
Trabzonspor, 73. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçti.
20:49
İLK YARI SKORU: 0-0
Maçın ilk yarısı 0-0'lık skorla sonuçlandı.
20:33
YARIM SAATTE GOL YOK
Mücadelenin ilk 30 dakikasında gol sesi çıkmadı. Hakem kartına da başvurmadı.
20:02
İLK DÜDÜK GELDİ
Trabzonspor-Başakşehir mücadelesi başladı.
19:50
"AMELİYAT OLMA DURUMU OLABİLİR"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Muçi kadroda ama yüzde yüz hazır değil. Batagov'un belki ameliyat olma durumu olabilir, hafta içinde bir daha değerlendireceğiz. Folcarelli cezalı, Okay hep fedakarlıkla oynuyor. Ceza sınırında birkaç oyuncumuzun da olması bu hafta ve bundan sonraki haftaların bizim için çok zor geçeceğinin sinyali. Bugün de ligin en geniş ve en iyi diyebileceğim takımlarından birine karşı oynayacağız. Çok zor. Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Hazırlandık. İnşallah duygumuz, taraftarımızla birlikte birleşirse, istek ve arzumuz yukarılarda biterse umarım istediğimiz gibi olur."
19:17
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Ozan, Oulai, Nwakaeme, Zubkov, Augusto, Onuachu Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ
