Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında milli ara dönüşünde Trabzonspor ve Başakşehir kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek. RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Ömer Ali Şahiner'in tedavileri sürüyor. İki futbolcunun son durumu maç günü netlik kazanacak. İşte, Trabzonspor-Başakşehir maçı hakkında bilgiler...



TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor-Başakşehir mücadelesi, 19 Ekim Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak



Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:



19 Ekim Cumartesi:



13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)



16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)



19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)



20 Ekim Pazar:



13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)



19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Gain Park)



19.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)



21 Ekim Pazartesi:



20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)