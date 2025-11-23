Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor zirve yarışını sürdürmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ligin formda ekibi Trabzonspor sahasında Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Savic ve kırmızı kart cezalısı Bouchouari, bu akşam mücadelede olmayacak. Peki, Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?