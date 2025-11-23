Trabzonspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor zirve yarışını sürdürmek istiyor
23.11.2025 16:03
AA
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ligin formda ekibi Trabzonspor sahasında Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak. Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Savic ve kırmızı kart cezalısı Bouchouari, bu akşam mücadelede olmayacak. Peki, Başakşehir-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile mücadelede edecek. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu.
BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR 3 PUAN HEDEFLİYOR
Ligde 29 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde 25 puanla 3. basamakta yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Galatasaray ile deplasmanda golsüz, Crondon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2 hafta sonra yeniden galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.
3 İSİM YOK
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Savic ve kırmızı kart cezalısı Bouchouari, takımda yer alamayacak.