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Trabzonspor-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri netlik kazandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in seribaşı olduğu kurada, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de yer aldı. Trabzonspor ile Başakşehir takımları da bu turda bir birilerine rakip oldu. Peki,Trabzonspor-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Trabzonspor-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük/Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçlarının galipleri yarı finalde rakip olacaklar. 

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı 27, 28 veya 29 Şubat tarihinde, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

tarihi netleşince haberimizde yer vereceğiz.

YARI FİNAL MAÇLARI

Yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

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