Trabzonspor-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi play-off turu)

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Basel'i konuk edecek. Trabzonspor, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle maçın tüm gelirini depremzedelere bağışlayacak. Peki, Trabzonspor-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel ile karşı karşıya gelecek. 16 Şubat 2023 Perşembe günü oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak.



Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



﻿ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK



UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak.



Karşılaşmaların başlama saatleri 20.45 ve 23.00 olarak düzenlenecek.

MAÇIN GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK



Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Basel maçının gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacak ilk karşılaşma öncesi UEFA yetkilileriyle görüştüklerini ve çalışmalarının maçın oynanacağı şeklinde olduğunu söyledi.