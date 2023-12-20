Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Ecmel Bey'in ciddi sıkıntıları var

Trabzonspor Başkanı Doğan, İstanbulspor'un; Başkan Sarıalioğlu'nun talimatıyla sahadan çekilmesinin ardından yarıda kalan maçı değerlendirdi.

Başkan Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ecmel bey bizim abimiz, yönetimler arazında sıkıntı yok. Maçtan önce bizi güzel misafir ettiler. Maç esnasında da bizi güzel ağırladılar. Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle belli başlı şikayetleri şikayeti vardı. Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi. Kaba bir tavrı olmadı. Öyle bir karar aldı kendisi. Saygıyla karşılama dışında bir durum yok. Hakemleri yine tebrik etti. Öyle bir şey yaşanmadı. Haklı olduğu ciddi konular var kendisinin. Çok konuşulacak bir durum da değil. Zaman içinde yaşananların birikimi sözüne imzamı atarım."



Doğan, "Federasyonun gerekli önlemleri yapabileceğini inanıyor musunuz?" sorusuna ise "İnanmıyorum" yanıtını verdi.



"Buna benzer olaylar hatırlamıyorum" diyen Doğan, "Ecmel Bey'in ciddi sıkıntıları var. Asla iki takım arasında sıkıntı olmadı." diyerek sözlerini tamamladı.

İSTANBULSPOR'U BEKLEYEN CEZA NE?



Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsababakyı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyor.