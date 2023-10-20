Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Fenerbahçe'ye veriliyorsa ben de istiyorum

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemi ve Trabzonspor'daki son durum üzerine açıklamalarda bulundu.



Doğan, eski oyuncuları için; "Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı Nwakaeme'yi isterse biz gider elimizden geleni yaparız." dedi.



Doğan, "Bakasetas'a bir teklif yaptık, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararına göre yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN AÇIKLAMA



Doğan, "1959 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe'ye veriliyorsa ben de istiyorum. Başvuru yaptım. Mantıklı geliyor mu? O farklı bir soru. Fenerbahçe böyle bir şey düşündü. Böyle bir uygulama olacaksa Trabzonspor'un 5 yıldızı olacak hayırlısıyla." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın derbi 11'i netleşiyor: Okan Buruk'tan Tete ve Zaha hamlesi Haberi Görüntüle