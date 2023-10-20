NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Fenerbahçe'ye veriliyorsa ben de istiyorum

1959 öncesi şampiyonluklar için konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Fenerbahçe'ye veriliyorsa ben de istiyorum. Başvuru yaptım. Trabzonspor'un 5 yıldızı olacak." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Fenerbahçe'ye veriliyorsa ben de istiyorum

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemi ve Trabzonspor'daki son durum üzerine açıklamalarda bulundu.

Doğan, eski oyuncuları için; "Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı Nwakaeme'yi isterse biz gider elimizden geleni yaparız." dedi.

Doğan, "Bakasetas'a bir teklif yaptık, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararına göre yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN AÇIKLAMA

Doğan, "1959 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe'ye veriliyorsa ben de istiyorum. Başvuru yaptım. Mantıklı geliyor mu? O farklı bir soru. Fenerbahçe böyle bir şey düşündü. Böyle bir uygulama olacaksa Trabzonspor'un 5 yıldızı olacak hayırlısıyla." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın derbi 11'i netleşiyor: Okan Buruk'tan Tete ve Zaha hamlesi

Galatasaray'ın derbi 11'i netleşiyor: Okan Buruk'tan Tete ve Zaha hamlesi

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...