Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan parasını TFF'den geri isteyecek

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamalar sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.



Doğan 45 günlük cezanın karşılığı olarak 450 bin TL ödeyip İstanbulspor-Trabzonspor maçında protokol tribününe girdi.

140 BİN LİRA TALEBİ



Ancak Tahkim Kurulu, Doğan'ın cezasını 31 güne indirdi.



Milliyet'te yer alan habere göre; Bu gelişme sonrası Doğan 14 günlük cezaya karşılık gelen bedel olan 140 bin lirayı TFF'den geri isteyecek.