Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan maç sonu açıklama
04.04.2026 23:40
Son Güncelleme: 05.04.2026 01:10
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, 2-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"HERKES HADDİNİ BİLSİN"
“Kimse Trabzonspor’u yönetenlere veya taraftarlarına akıl vermeye kalkmasın" diyen Doğan, "70-80 yaşındaki teyzelerimiz bile, bu yorumları yapan bazı yorumculardan daha fazla futbol bilgisine sahiptir. Herkesin haddini bilmesini rica ediyorum.” dedi.
"MUTLUYUZ AMA UÇMAYALIM"
Sadece bir galibiyet aldıklarını belirten Doğan, "Bunun mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız ama yarından sonra yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki haftayı planlayacağız. Maçlara tek tek bakıyoruz. Yarın sabahtan itibaren hedef Alanyaspor maçında 3 puan almak. Bunun keyfini çıkaralım ama uçmayalım." diye konuştu.