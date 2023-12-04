Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Nwakaeme müjdesi

Trabzonspor Olağan Mali Genel Kurul toplantısı dün gerçekleştirildi.

"HEDEF YAYIN GELİRİNİ 200 MİLYON DOLAR BANDINA ÇEKMEK"

Toplantıda konuşan başkan Ertuğrul Doğan, Türk futbolunda artık denizin bittiğini kaydederek, " Bu sene önemli bir yayın ihalesi var. Bu sefer tek değil 2 veya 3 kuruluşun katılacağı bir ihale olacağını düşünüyoruz.

Gelecek sezon için play-off sistemi gündemde. Bunların konuşulmasının asıl sebebi, yayın gelirini 200 milyon dolar bandına çekebilmek.

Eğer bu aşamalara ulaşılabilirse kulüplerimizin bir nebze nefes alacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"NWAKAEME'NİN GELMEYE NİYETİ VAR"

Trabzonspor'u tekrar şampiyon yapmak için çalıştıklarını belirten Doğan, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Önce hocamızın talebini alıyorum. Yanına izleme komitesi, asbaşkan, başkan imzasını atıyor.

Bakasetas'a iki teklifimiz oldu. Olumlu yaklaşmadığı doğrudur.

Nwakaeme ile de görüşmelerimiz oldu. Kontratlı bir oyuncu.

Biz kendisine bir bonservis bedeli ödeyemeyeceğimizi belirttik. O da gelme niyetinde olduğunu söyledi. Göreceğiz.