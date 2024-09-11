Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Osimhen itirafı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibuspor'da katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Şenol hocamız bizim efsanemiz. Trabzonspor'u Trabzonspor yapan oyuncuların başında geliyor. Şenol hoca o oyunculardan biri. Şehir Şenol hocayı güzel karşıladı. İnsanların yaklaşımı güzeldi. Anlaşma noktasına gelince, aramızda uzun süren bir görüşme olmadı. Her hangi bir şart olmadan gelmek istediğini söyledi ve el sıkıştık.

"AVCI'YLA GÜZEL BİR ŞEKİLDE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Kupa maçında başlayan şanssızlık sonrasındaki maçlara yansıdı. Ortaya konan futboldan memnun olmadığını her toplantıda söyledi. Seyircinin de baskısı vardı. Bu baskının kendisini etkilediğini söyledi. Avrupa maçlarındaki şanssızlıklar, futbolda bunlar var. Kendisi de bu süreci sürdürmenin takıma zarar vereceğini söyledi. Güzel bir şekilde yollarımızı ayırdık.



ŞENOL GÜNEŞ'İN EKİBİ ŞEKİLLENİYOR

Şenol hoca ekibinde Şota Arveladze'yi görmek istedi ama olmadı. Başka isimlerle görüşmeler yapılıyor, oldukça açıklanır.



"BEŞİKTAŞ BİZİM DOST CAMİAMIZ"

"Beşiktaş maçının Şenol hoca açısından bir hikayesi olduğunu düşünmüyorum. Orada bir şampiyonluk yaşadı profesyonel olarak. İlk maçın kimle olduğu önemli değil. Centilmence, hak edenin kazandığı bir karşılaşma olsun. Beşiktaş bizim dost kulübümüz. Çok değerli bir başkanı var. Kendisiyle de Mete Vardar'ın açıklamalarını konuştum. Bu söylemin gerekli olmadığını düşünüyorum. Böyle olunca ister istemez bir cevap geliyor. Bizim kimseyle işimiz yok. Durup dururken bir polemik yaşamıyoruz. Bizim hiçbir kulüple sorunumuz yok. Beşiktaş bizim dost camiamız. Onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Centilmence ve sakatlığın olmadığı bir maç olsun.



"HOCAMIZDAN TRANSFER TALEBİ GELMEDİ"

Önemli genç oyuncuları kadromuza kattığımızı ve bu isimlerden iyi gelirler elde edeceğimizi düşünüyorum. Hocamızla yaptığımız görüşmelerde bizden talep olduğunda bunları yerine getireceğiz. Hocamız daha Lundstram'la karşılaşmadı. Sakatlığı vardı ve dün Trabzon'a geldi. Daha tanışmadılar. Sayın Avcı'nın oyun planına göre alınan oyuncular. Farklı bir sistem ve oyuncular istenebilir. Hocamızdan bir talep gelmedi. Oyuncuları da milli takımlardan dolayı göremedi. Orban görüştüğümüz bir oyuncu. Fikir alınan bir oyuncu. Hocamızın bir talebi olursa hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalışırız. Henüz bir dönüş olmadı hocamızdan. Orban'ın kulübüyle oyuncu için temasımız oldu. Oyuncudan yana bir sorun yaşamayız.

OSIMHEN İTİRAFI

Osimhen sanırım bize de önerildi. Bizim bu rakamlarla bir şey yapmamız söz konusu değil.



PAUL ONUACHU

Onuachu geçtiğimiz sezon bizde kiralık olarak oynayan bir oyuncuydu. Kulübünün ısrarla 15 milyon euro civarında bir talebi var Bonuslarla birlikte 8 milyon euroluk teklif ettik. Trabzonspor şu anda bir futbolcuya 15 milyon euro veremez. Bir oyuncu 20-22 yaşındadır, hocamızın talebidir o zaman düşünülür. Ancak 30 yaşındaki bir oyuncuya Trabzonspor böyle bir teklif yapamaz. Son 2-3 gün. Durum ortada. Bekleyip göreceğiz.



YABANCI SINIRI

Bizimle birlikte Beşiktaş ve Galatasaray'ın da yabancı sınırıyla ilgili talebi oldu. Sadece bu üçünün de değil birçok kulüp böyle bir şey talep etti. Federasyonumuz uygun görmediği için değişiklik söz konusu değil.



Simon Banza izleme ekibinin izlediği bir oyuncu. 10 gün önce İstanbul'a geldi. Ofisimde görüştük ve hemen anlaştık. Sanırım yarın Trabzon'da olacak. Çok ciddi bir beklentimiz var kendisinden. Yanına bir forvet daha transfer etmek istiyoruz. Hocamız daha takımın hepsini görmedi. Yapacağı hamleyi doğru bir şekilde yapmak istiyor.



Trezeguet Trabzon'da kalmak istemediğini söyledi. Mutlu olmadığını ve iyi performans gösteremediğini ifade etti. Kalmak istemiyordu. Kiralık olarak gönderdik. Lescano, izleme ekibinin takip ettiği bir oyuncu. Yabancı kontenjaımız dolu. Ayrılma durumu olursa hocamızın istediği isimlerden birini kadroya katabiliriz. 3 futbolcumuza ciddi talipler var. Bir şeyler olabilir de olmayabilir de."