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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: UEFA maçı oynatıyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası UEFA ile görüştüklerini aktararak, "UEFA, kentin depremden etkilenip etkilenmediğini sordu. Fiziki şartlarda bir sıkıntı yoksa UEFA maçı oynatıyor. Çalışmalarımız maçın oynanacağı şeklinde." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: UEFA maçı oynatıyor

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacak ilk karşılaşma öncesi UEFA yetkilileriyle görüştüklerini ve çalışmalarının maçın oynanacağı şeklinde olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, UEFA yetkililerinin depremle alakalı şehirde bir sıkıntı olup olmadığını kendilerine sorduğunu belirtti.

UEFA'ya kentin depremden etkilenmediğini söylediklerini ifade eden Ağaoğlu, "'Mental olarak da durumu biliyorsunuz.' dedik. Fiziki şartlarda bir sıkıntı yoksa UEFA maçı oynatıyor. Biz de bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız. Çalışmalarımız maçın oynanacağı şeklinde." dedi.

Ağaoğlu, deprem bölgesine yaşam malzemesi taşıyan üçüncü tır ve takım otobüsünü dün gönderdiklerini kaydederek, AFAD'ın elzem talepleri doğrultusunda kontrollü şekilde bölgeye yardım yapmayı sürdüreceklerini de aktardı.

TAKIM OTOBÜSÜ DEPREMZEDELERİ GETİRİYOR

Trabzonspor Kulübünün takım otobüsü, deprem bölgesinden 40 depremzedeyi Trabzon'a getiriyor. Bu akşam Malatya'dan hareket edecek otobüsle Trabzon'a gelecek depremzedeler, kentte uygun yerlere yerleştirilecek.

Trabzonspor Kulübü ayrıca 25 kız ve 30 erkek çocuğu olmak üzere toplam 55 depremzedeyi de Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi ve Özkan Sümer Akademisi'nde konuk edecek.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: UEFA maçı oynatıyor - 1
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