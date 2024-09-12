NTV.COM.TR’ye geri dön

Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de derbi haftası

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak. Bu sezon Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor, Beşiktaş karşısında kazanmak ve taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de derbi haftası

Trendyol 'in 5. haftasında kendi sahasında ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Bu sezon Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, deplasmanını kayıpsız atlatmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de 5. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Beşiktaş ile 15 Eylül'de karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de derbi haftası - 1

2024-2025 SEZONU DERBİ TARİHLERİ

TFF tarafından 2024-2025 sezonu derbi fikstürü şu şekilde;

5. hafta: -

6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: - Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...