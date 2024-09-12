Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de derbi haftası

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak. Bu sezon Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanını kayıpsız atlatmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta?



TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Trendyol Süper Lig’de 5. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Beşiktaş ile 15 Eylül'de karşı karşıya gelecek.



Trabzonspor-Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

