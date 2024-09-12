Trabzonspor-Beşiktaş derbisi için seyirci kararı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.
2 BİN 250 GÜVENLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK
Toplantıda ev sahibi kulübün talebi üzerine Trabzonspor-Beşiktaş maçına, siyah-beyazlı taraftarların alınmamasına karar verildi.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
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