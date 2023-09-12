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Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacak olan Trabzonspor- Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü ile arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

200 TL İLE 2 BİN TL ARASINDA

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 2 bin, VIP Platinum A-C 1500, VIP Gold bin, VIP Silver 750, Batı tribün 500, Doğu Üst 400, Fırtına 300, Kuzey-Güney kale arkası ise 200 liradan satışa çıkarıldı.

Taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde de kuyruk oluştu.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı - 1
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