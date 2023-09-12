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Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Süper Lig'e verilen milli aranın ardından, pek çok futbolsever de maçın tarihine odaklandı. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman?

Trendyol 'in 5. haftasında, - karşılaşması 17 Eylül Pazar günü oynanacak. İşte, bu heyecan dolu müsabakaya dair son bilgiler...

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 2 bin, VIP Platinum A-C 1500, VIP Gold bin, VIP Silver 750, Batı tribün 500, Doğu Üst 400, Fırtına 300, Kuzey-Güney kale arkası ise 200 liradan satışa çıkarıldı.

Taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde de kuyruk oluştu.

MAÇA TARAFTAR ALINMAYACAK

Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.

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