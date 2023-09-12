Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 17 Eylül Pazar günü oynanacak. İşte, bu heyecan dolu müsabakaya dair son bilgiler...



BİLETLER SATIŞA SUNULDU



Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 2 bin, VIP Platinum A-C 1500, VIP Gold bin, VIP Silver 750, Batı tribün 500, Doğu Üst 400, Fırtına 300, Kuzey-Güney kale arkası ise 200 liradan satışa çıkarıldı.



Taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde de kuyruk oluştu.



MAÇA TARAFTAR ALINMAYACAK



Trabzonspor-Beşiktaş maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak



İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.