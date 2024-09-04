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Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman? 5. haftada karşı karşıya gelecekler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarıyla 5. ve 6. hafta programlarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş ile Trabzonspor maçın tarihi de belli oldu. Peki, Trabzonspor ile Beşiktaş maçı ne zaman?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman? 5. haftada karşı karşıya gelecekler
Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman

'in 5. haftasının önemli maçında Trabzonspor ile Beşiktaş, 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 5. haftanın programı şöyle;

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

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