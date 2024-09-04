Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman? 5. haftada karşı karşıya gelecekler

Süper Lig'in 5. haftasının önemli maçında Trabzonspor ile Beşiktaş, 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 5. haftanın programı şöyle;
14 Eylül Cumartesi:
17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
15 Eylül Pazar:
17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
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