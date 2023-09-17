Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası Trabzonspor Beşiktaş mücadelesine sahne oluyor.

Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.



VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.



Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.

ABOUBAKAR KADROYA DAHİL EDİLDİ



Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde golcü oyuncu Vincent Aboubakar maç kadrosuna alındı.



Ailesinde yaşanan sağlık sorunları gerekçesiyle kulüpten izin alarak Fransa'ya giden ve Türkiye'ye dönen Aboubakar, son yapılan taktik idmanında yer aldı ve kafileye dahil edilerek takımla birlikte Trabzon'a hareket etti.

TRABZONSPOR İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamadı.



Karadeniz ekibi, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendikten sonra İstanbul'da Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Ligin üçüncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrılan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçti.

SAKATLAR



Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.



Karadeniz ekibinde yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş'in ilk kez maç kadrosunda yer almaları bekleniyor.

137. KEZ KARŞILAŞACAKLAR



Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki rekabette, perde 137. kez açılacak

İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yıllık rekabette geride kalan 136 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.



Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 153 gol kaydetti.



İki ekip, Süper Lig'de ise 101. kez rakip olacak.



Geride kalan 100 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer 36 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.



Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı ligdeki son 5 maçta galibiyeti yok

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 5 müsabakada kazanamadı.



Bordo-mavili takımı son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 5 mücadelede 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.



İki takım arasında oynanan son 6 müsabakanın 5'inde hakemler kırmızı kartına başvurdu.



İLK 11'LER



Trabzonspor:Uğurcan, Benkovic, Baniya, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Onuachu



Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Omar, Onur, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Rebic, Cenk



TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Trabzonspor - Beşiktaş maçı bugün (17 Eylül) saat 20.00'da Papara Park'ta oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayımlanacak.



Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek, VAR'da ise Hakan Ceylan görev alacak.