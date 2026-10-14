Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi deplasman yasağı kaldırıldı
14.10.2026 15:57
Beşiktaş taraftarı, 6 yıl sonra Trabzonspor deplasmanındaki yerini alacak.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maç öncesi deplasman yasağıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak.
19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de, Papara Park'ta oynanacak olan müsabaka öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Trabzonspor ile Beşiktaş maçlarında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı İl Güvenlik Kurulu kararıyla kaldırıldı. Trabzonspor ve Beşiktaş daha önce yasağın kaldırılması çağrısında bulunmuştu.
Dev derbide 6 yıl aranın ardından siyah-beyazlı taraftarlar Papara Park'ta yerini alabilecek.