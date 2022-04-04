Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı var?

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Süper Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında, konuk ekibe verilen endirekt serbest vuruşun kullanıldığı yerin yanlış olduğu ortaya çıktı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na göre ise (IFAB) dün oynanan maçta vuruşun kullanıldığı nokta yanlış.

IFAB'a göre; hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üstündeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır.

NE OLMUŞTU?

Dün oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında Trabzonspor'un stoperi Hüseyin Türkmen, kalecisi Uğurcan Çakır'a geri pas vermiş, ve Çakır ise gelen topu eliyle tutmuştu. Bunun sonucunda ise Zorbay Küçük, Beşiktaş lehine endirekt serbest vuruş kararı vermişti.



Beşiktaş'a vuruşu kullandıran Küçük, topu IFAB'ın belirttiği noktaya değil de pozisyonun yaşandığı noktada durmasına hükmetti.

ABDULLAH AVCI NE DEDİ?

Kullandıkları çift vuruş pozisyonunda kural hatası olduğu yönündeki iddialara ilişkin Avcı, "Hakem veya kararlar hakkında çok konuşmadım. Pozisyonu gördüm o tarz geri pas verilmeyen 1000 tane de pozisyon var. Olayı da başka bir yere çekmesinler" değerlendirmesinde bulundu.



"BEŞİKTAŞ UMUT VERDİ, TRABZONSPOR GÜN SAYIYOR"