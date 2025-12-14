Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.



Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş bugün saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde mücadele edecek.



MAÇIN HAKEMLERİ



Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Batuhan Kolak olacak.



Mücadelede VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Mehmet Kısal ile İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.