Trabzonspor bir ismi daha gönderdi, kasaya 4 milyon 350 bin euro girecek
10.08.2026 15:53
Salih Malkoçoğlu
Trabzonsporlu futbolcu Salih Malkoçoğlu, Al Jazira'ya transfer oldu. Bordo mavili ekip bu transferden 4 milyon 350 bin euro kazanacak.
Trabzonspor Kulübü, 21 yaşındaki genç futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer olduğunu duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Salih Malkoçoğlu arasındaki 3 Temmuz 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2028 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, futbolcunun Al Jazira Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Buna göre Al Jazira Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon 750 bin avro garanti bedel ve 600 bin avro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4 milyon 350 bin avro bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'i kulübümüze ödenecektir."
İKİ İSİMDEN 50 MİLYON EURO KAZANMIŞLARDI
Trabzonspor 8 futbolcusuyla yollarını ayırmıştı. Bordo-mavililerde Christ Inao Oulai, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Mathias Lovik, Arif Boşluk, Serdar Saatçı, Edin Visca, Onuralp Çakıroğlu takıma veda etmişti.
Bordo mavili ekip sadece Oulai'den 30 milyon euro Augusto'dan ise 20 milyon olmak üzere 50 milyon euroyu kasasına koyacak.
TRABZONSPOR'DAN VEDA VİDEOSU