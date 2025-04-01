Trabzonspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yi konuk edecek. Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Peki, Trabzonspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor. İşte, Trabzonspor-Bodrum FK maçı hakkında bilgiler...
Trabzonspor-Bodrum FK maçı, 2 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Trabzonspor Bodrum FK maçı, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR BU ETABA NASIL GELDİ?
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.
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