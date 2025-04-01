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Trabzonspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yi konuk edecek. Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Peki, Trabzonspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor. İşte, Trabzonspor-Bodrum FK maçı hakkında bilgiler...

Trabzonspor-Bodrum FK maçı, 2 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Trabzonspor Bodrum FK maçı, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR BU ETABA NASIL GELDİ?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.

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