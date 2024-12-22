Trabzonspor-Bodrum FK maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor taraftarı önünde Bodrum FK'dan 3 puan almaya çalışacak. Peki, Trabzonspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek.



Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Ozan Ergün yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



TRABZONSPOR 15. SIRADA



Ligin son 7 haftasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet alarak 4 puan toplayan bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yı yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.



Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 15. sırada yer alıyor.



Sipay Bodrum FK ise 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla 17. sırada bulunuyor.



TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK



Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek.