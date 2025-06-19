Trabzonspor bonservis için 20 milyon euro istiyor

Trabzonspor forması giyen Arseniy Batagov’a Premier Lig’den talip çıktı. Brighton, 23 yaşındaki stopere talip oldu.



Sabah'ın haberine göre; Bordo mavili takım, stoper için 20 milyon euro istedi.



U21 Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna Milli Takımı ile boy gösteren Batagov, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda maçlarında 90 dakika sahada kalırken turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.