Trabzonspor cephesinden transfer açıklaması: "Fatih hoca isterse alırız"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, sezon sonu Teknik Direktör Fatih Tekke’nin istemesi halinde Arnavut oyuncu Ernest Muçi’nin bonservisini alabileceklerini söyledi.



Doğan, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Vişça’nın ise sözleşmesinin dondurulacağını açıkladı.



“HOCAMIZ İSTERSE SEZON SONU MUÇİ’Yİ ALIRIZ”



Bu sezon Beşiktaş’tan kiralık olarak Trabzonspor kadrosuna katılan Ernest Muçi ile ilgili olarak ise Doğan, "Sezon sonunda Fatih Tekke, 'alalım' derse alırız. Teknik kadro isterse yaparız" ifadelerini kullandı.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Vişça için ise Doğan, "Vişça çok önemli ve değerli bir oyuncu. İnsanı olarak ta çok iyi bir insan. Bizim için değerli bir isim. Sezonu kapattığı için kontratını donduracağız. Hocamız kimi isterse, o doğrultuda hareket edeceğiz. Rapor geldiğinde bakacağız" cümlelerine yer verdi.



Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Beşikdüzü, Vakfıkebir, Düzköy ve Yomra ilçelerine de ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.



İRFAN CAN KAHVECİ YANITI



“İrfan Can Kahveci'i transfer edecek misiniz?” sorusunun sorulması üzerine ise Doğan, “Hayır” yanıtını verdi.