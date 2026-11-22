Trabzonspor, çok kaçırıp tek gol attığı maçta Eyüpspor'u devirdi
22.11.2026 15:50
Son Güncelleme: 22.11.2026 20:55
Ozan Tufan Beşiktaş maçında da Trabzonspor'un ilk golünü atan isimdi.
Thomas Reis yönetiminde ligde 7'de 7 yapan Trabzonspor, rakip kaleye 9 isabetli şut çekti. Ancak Eyüpspor kalecisi Cenk Bilgin bunlardan 8'ini kurtardı sadece Ozan Tufan'a mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'de 12. haftasında lider Galatasaray'ın takipçisi Trabzonspor, mutlak favori olduğu maçta Eyüpspor'u tek golle geçti.
Rakip kaleye 9'u isabetli 25 şut atarak Reis döneminin en yüksek sayısına ulaşan Trabzonspor'un farkı artırmasını önleyen isim 8 kurtarışla Eyüpspor kalecisi Cenk Bilgin oldu. Genç kaleci de kariyerinin en yüksek kurtarış sayısına ulaştı.
Trabzonspor bu galibiyetle Thomas Reis göreve geldiğinden beri ligde oynadığı 7'nci maçı da kazanırken, puanını da 28'e yükseltti.
Haftayı puan sıralamasında 2. sırada kapatan Trabzonspor 13. haftada Göztepe deplasmanına çıkacak.
Üst üste 9. yenilgisini alan ve 3 puanda kalan Eyüpspor'un rakibi ise Başakşehir olacak.
Trabzonspor'a 3 puanı getiren golü Ozan Tufan (Dk.5) attı.
Trabzonspor taraftarları arasında 7'den 77'ye Mohamed Salah hayranlığı büyüyor.
CEZALI NWAİWU'NUN YERİNE CENK ÖZKAÇAR OYNADI
Trabzonspor, milli ara öncesinde Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla Eyüpspor karşısında sahaya çıktı.
Teknik direktör Thomas Reis, kadroda bazı değişikliklere gitti.
Alman teknik adam, sarı kart cezalısı Chibuike Nwaiwu'nun yerine Cenk Özkacar'a görev verirken sol bekte de Cabral'ın yerine Mustafa Eskihellaç'ı sahaya sürdü.
Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.
Bordo-mavili takımın gurbetçi futbolcularından Cihan Çanak, sakatlık sürecinin ardından 4 maç sonra 21 kişilik takım kadrosunda kendisine yer buldu.
MISIR'DAN 50 ÖĞRENCİ MAÇI İZLEDİ
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.
Papara Park tribünlerinin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarına destek verdi.
Öte yandan Mısır'dan gelen lise düzeyinde yaklaşık 50 öğrenci de maçı izledi.