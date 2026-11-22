REİS: BEKLENTİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Çok zor maç olacak çünkü beklentiler büyük. Kağıt üstünde kolay maç diyorlar ama bu rakibi daha iyi motive etmeye yarıyor. Bizi zor bir 90 dakika bekliyor. Rakibin eksiklerini önemsemiyorum. Rakibin genç oyuncuları en iyi şekilde mücadele edecektir. Eğer işimizin kolay olacağını düşünürsek zorlanırız. 90 dakika çok iyi oynamalıyız" dedi.