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Trabzonspor, Danylo Sikan'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'te forma giyen santrfor Danylo Sikan'ı KAP'a bildirdi. 23 yaşındaki golcü ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor, Danylo Sikan'ı KAP'a bildirdi

, yeni transferi Danylo Sikan'ı KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililere Shakhtar Donetsk'ten katılan Ukraynalı golcü ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. 

23 yaşındaki santrfor bu eszon 500 bin euro kalan sezonlarda ise yıllık 1 milyon euro kazanacak.

Futbolculuk kariyerinde 153 resmi maça çıkan Sikan, bu mücadelelerde 36 gol atıp, 14 asistlik katkı verdi. 

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