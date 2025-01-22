Trabzonspor, Danylo Sikan'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'te forma giyen santrfor Danylo Sikan'ı KAP'a bildirdi. 23 yaşındaki golcü ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Trabzonspor, yeni transferi Danylo Sikan'ı KAP'a bildirdi.
Bordo-mavililere Shakhtar Donetsk'ten katılan Ukraynalı golcü ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
23 yaşındaki santrfor bu eszon 500 bin euro kalan sezonlarda ise yıllık 1 milyon euro kazanacak.
Futbolculuk kariyerinde 153 resmi maça çıkan Sikan, bu mücadelelerde 36 gol atıp, 14 asistlik katkı verdi.
“Sizinle ben, eğer biz olabilirsek neler olacağını biliyorum”— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 22, 2025
𝐃𝐚𝐧𝐲𝐥𝐨 𝐒𝐢𝐤𝐚𝐧 | #𝟷𝟺 pic.twitter.com/IWIAjwoevE
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