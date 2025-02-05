Trabzonspor deplasmanda 2 puan bıraktı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçında TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile dış sahada 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer puanını 4'e, İskenderunspor ise 2'ye çıkardı.
Ev sahibi ekip 27. dakikada Muhammet'in golüyle 1-0 öne geçti. 50. dakikada ise Batagov sahneye çıkarak skoru eşitledi.
İskenderunspor'da Muhammet 55. dakikada yeniden sahneye çıkarak yeniden takımını öne geçirdi.
Trabzonspor'da Enis Desten 70. dakikada skora denge sağlarken maçın sonucunu da belirlemiş oldu.
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