Trabzonspor, deplasmanda 31 puan kaybetti: İç sahada 2,25, dış sahada 0,41 puan ortalaması!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 12 maçta 31 puan kaybetti.



Ligde 24 maç sonunda 32 puan toplayan bordo-mavililer, dış sahada 12 karşılaşmada 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşarken galibiyet elde edemedi.



Karadeniz ekibi, dış sahada 5 puan hanesine yazdırabilirken 31 puan yitirdi.



İÇ SAHADAKİ BAŞARISINI, DEPLASMANA YANSITAMADI



Trabzonspor, ligde 26 haftalık bölümde kendi evindeki 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.



Karadeniz ekibi, iç sahada 27 puan toplayarak maç başına 2,25 puan ortalaması elde ederken dış sahada 0,41 puan ortalamasında kaldı.



TRABZON'DA DAHA GOLCÜ



Trabzonspor, ligin 26. haftası sonunda attığı 39 golün 30'unu iç sahada kaydetti.



Karadeniz ekibi, iç sahada 12 maçta 2,5 gol ortalamasıyla oynarken deplasmanda 12 müsabakada 9 golle 0,75 gol ortalamasında kaldı.



SAHASINDAKİ VE DEPLASMANDAKİ MAÇLAR



Trabzonspor, Süper Lig'de iç sahadaki 12 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK'yi 3-2, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u ise 4-0 mağlup etti, Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı.



Bordo-mavililer, deplasmandaki 12 müsabakada ise Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 ve TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.