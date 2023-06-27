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Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos’ta forma giyen 29 yaşındaki Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis transferini resmen açıkladı

Yeni sezon çalışmalarına başlayan , Yunan takımı Panthinaikos’ta forma giyen ön libero Dimitrios Kourbelis ile sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulüp transferi bir video ile açıklarken, yapılan açıklamada ise, "Profesyonel  Dimitrios Kourbelis ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis transferini resmen açıkladı - 1

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Panathinaikos'ta 36 resmi maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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