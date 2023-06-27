Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis transferini resmen açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Yunan takımı Panthinaikos’ta forma giyen ön libero Dimitrios Kourbelis ile sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulüp transferi bir video ile açıklarken, yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Dimitrios Kourbelis ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi.