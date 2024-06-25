Trabzonspor Dragus'un maliyetini açıkladı

Trabzonspor, Denis Mihai Dragus'un maliyetini duyurdu.



Rumen futbolcuyla 4 yıllık anlaşma imzalandı. Dragus'a her sezon için 1 milyon 575 bin euro garanti ücret ödenecek.



Bordo mavililerden KAP'a yapılan açıklama şöyle:



"Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir.



Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır.



Kamuoyuna duyurulur."