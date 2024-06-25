Trabzonspor Dragus'un maliyetini açıkladı

Trabzonspor, Denis Mihai Dragus'un maliyetini duyurdu.
Rumen futbolcuyla 4 yıllık anlaşma imzalandı. Dragus'a her sezon için 1 milyon 575 bin euro garanti ücret ödenecek.
Bordo mavililerden KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."
Hoş geldin Denis Draguş 🤝🏻 pic.twitter.com/NpV7pBOXIE— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 25, 2024
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