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Trabzonspor Dragus'un maliyetini açıkladı

Trabzonspor, yeni transferi Denis Mihai Dragus'un maliyetini KAP'a bildirdi. Rumen futbolcuya sezonluk 1 milyon 575 bin euro ödenecek.

Trabzonspor Dragus'un maliyetini açıkladı

, Denis Mihai Dragus'un maliyetini duyurdu.

Rumen futbolcuyla 4 yıllık anlaşma imzalandı. Dragus'a her sezon için 1 milyon 575 bin euro garanti ücret ödenecek.

Bordo mavililerden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.700.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,8'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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