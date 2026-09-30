Bordo-mavililer, kendisiyle aynı renkleri taşıyan, ambleminde ay-yıldız bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına "Büyük Kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin temsilcisi olan kardeş takımı Drogheda United ile dostluk maçı oynayacak. Peki, Trabzonspor -Drogheda United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-DROGHEDA UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın sahasında İrlanda'nın Drogheda United takımı ile karşılaşacak.

Papara Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

2010 YILINDA KARDEŞ KULÜP OLDULAR

İki kulüp, 2010 yılında kardeş kulüp olmuştu.

Drogheda United Kulübünün tarihini kaleme alan Brian Whelan'ın "Bordo Mavi Bir Tarih" adlı kitabının tanıtım toplantısına katılan Türkiye 'nin Dublin Büyükelçisi kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'na yapılan kardeş kulüp olma önerisi Trabzonspor Kulübüne ulaştırılmıştı.

"Whelan"ın mektubunda, aynı renkleri taşıyan iki kulüp arasında 2006'dan itibaren yakın ilişkiler kurulduğu, karşılıklı forma ve flama değişimleri yaşandığı vurgulanırken, kardeş kulüp ilişkisi kurulmasının da söz konusu olabileceğine dikkat çekilmişti.

Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu da yaptığı toplantının ardından 29 Eylül 2010'da kardeş kulüp olunması yönündeki öneriye olumlu yanıt vermiş ve iki kulüp kardeş kulüp olmuştu.