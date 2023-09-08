Trabzonspor duyurdu: Nicolas Pepe geliyor

Arsenal'le yollarını ayırmaya hazırlanan Nicolas Pepe, bordo mavili ekiple anlaştı.



Trabzonspor'un sosyal medya hesabından Pepe'nin uçakta olduğu fotoğrafı paylaşıldı ve "Bordo mavi formasıyla Nicolas Pepe geliyor" ifadeleri kullanıldı.



Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te kiralık olarak geçiren Pepe, 2019 yazında Arsenal'e imza atmıştı.



Pepe daha önce Stade Poitevin, Angers, US Orleans ve Lille takımlarının formalarını terletmişti.