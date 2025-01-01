Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, Rijad Aydın ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Basketbol A takımı oyuncularımızdan Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aydın'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

