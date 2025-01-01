Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, Rijad Aydın ile yollarını ayırdı
Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, karşılıklı anlaşma sağlayarak Rijad Aydın ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Basketbol A takımı oyuncularımızdan Rijad Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aydın'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
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