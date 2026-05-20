Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan aldı. İşte ödeme planı

KAP AÇIKLAMASI

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan Kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır."

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 34 resmi maçta boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu, 15 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.