Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan aldı. İşte ödeme planı
20.05.2026 18:28
Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin bonservisinin alındığını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, sezon başında Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
MUÇI'NİN BONSERVİSİ TRABZONSPOR'DA
Bordo-mavililer, Arnavut futbolcunun bonservisinin alındığını resmen açıkladı.
Trabzonspor Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 8 milyon 500 bin euro'luk bedeli 8 taksitte ödeyeceği bildirildi.
KAP AÇIKLAMASI
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan Kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır."
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor formasıyla bu sezon 34 resmi maçta boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu, 15 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.