Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini Beşiktaş'tan aldı. İşte ödeme planı

20.05.2026 18:28

Anadolu Ajansı
Selim Başeğmezer
Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi'nin bonservisinin alındığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, sezon başında Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

 

MUÇI'NİN BONSERVİSİ TRABZONSPOR'DA

 

Bordo-mavililer, Arnavut futbolcunun bonservisinin alındığını resmen açıkladı.

 

Trabzonspor Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 8 milyon 500 bin euro'luk bedeli 8 taksitte ödeyeceği bildirildi.

Trabzonsporlu Ernest Muçi ve Ozan Tufan'ın gol sevinci.

KAP AÇIKLAMASI

 

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

 

"Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan Kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır. Buna göre; Beşiktaş A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 8 (Sekiz) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında ödeme yapılacaktır."

 

TRABZONSPOR PERFORMANSI

 

Trabzonspor formasıyla bu sezon 34 resmi maçta boy gösteren 25 yaşındaki futbolcu, 15 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

