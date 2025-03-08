Trabzonspor, evinde Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un sahasındaki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Ligde son 5 iç saha maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, karşılaşma öncesinde bu sezon ligde deplasman galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor karşısında galip gelemedi.



Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Görkem Sağlam ve 65. dakikada Massanga attı. Karadeniz ekibinin golü ise 42. dakikada Zubkov'dan geldi.



Trabzonspor, bu yenilgiyle 32 puanda kalırken 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, puanını 16'ya yükseltti.



ŞENOL GÜNEŞ VE YÖNETİME TEPKİ



Karşılaşmanın son bölümlerinde Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Ardından taraftarlar, yönetim kuruluna da tepki göstererek, "Yönetim istifa" diye bağırdı.



Trabzonsporlu taraftarlar, müsabaka öncesinde de "TFF istifa" şeklinde tezahüratta bulunarak Türkiye Futbol Federasyonuna tepki gösterdi.



ZUBKOV, İLK GOLÜNÜ ATTI



Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov, bordo-mavili formayla ilk golünü attı.



Ukraynalı oyuncuya gol pasını da yine ara transferde takıma dahil edilen vatandaşı Danylo Sikan verdi.