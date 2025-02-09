Trabzonspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek, Draguş'un da sakatlığı sürüyor. İşte, Trabzonspor-Eyüpspor maçı hakkında bilgiler...



Trabzonspor-Eyüpspor maçı, 10 Şubat Pazartesi günü 20.00’de Papara Park’ta oynanacak ve mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Kritik karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



