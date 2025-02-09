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Trabzonspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Ligde deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek, Draguş'un da sakatlığı sürüyor. İşte, Trabzonspor-Eyüpspor maçı hakkında bilgiler...

Trabzonspor-Eyüpspor maçı, 10 Şubat Pazartesi günü 20.00’de Papara Park’ta oynanacak ve mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kritik karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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