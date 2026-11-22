Trabzonspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef farkı 3 puana indirmek
22.11.2026 12:59
Trabzonspor, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ligin son sırasında yer alan Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Thomas Reis yönetiminde çıkışını sürdürmeye devam eden Trabzonspor, zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Trabzonspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor , Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta yarın saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Eyüpspor maçını hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor'da tek hedef kazanmak
ZİRVEYLE PUAN FARKI 6
Ligde tek galibiyeti bulunan ve oynadığı son 8 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılan Eyüpspor, 3 puanla sıralamada son basamakta bulunuyor.
Şampiyonluk mücadelesi veren ekipler arasındaki Trabzonspor ise Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 25 puanla 2. basamakta yer alıyor.