Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Thomas Reis yönetiminde çıkışını sürdürmeye devam eden Trabzonspor, zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Trabzonspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor , Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta yarın saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor-Eyüpspor maçını hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.