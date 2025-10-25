Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Trabzonspor - Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Eyüpspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Trabzonspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Trabzonspor - Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak mücadele beİN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

