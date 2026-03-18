Trabzonspor, Eyüpspor'u yendi ve zirve takibini sürdürdü
18.03.2026 18:50
Son Güncelleme: 18.03.2026 21:55
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Felipe Augusto kaydetti.
Trabzonsporlu Folcarelli ve Eyüpsporlu Legowski'nin mücadelesi.
Bu skorun ardından üst üste 5. kez kazanan ve puanını 60'a yükselten Trabzonspor, 3. sırada yer aldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 4'e indirdi. Üst üste 3. kez yenilen Eyüpspor ise 22 puanla 16. basamakta yer buldu.
Traabzonspor, milli ara sonrası Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek. Eyüpspor ise Antalyaspor deplasmanına çıkacak.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
EYÜPSPOR 0-1 TRABZONSPOR
1' Maç başladı.
21' Eyüpspor gole yaklaştı! Sağ kanattan gelişen atakta Calegari'nin içeri çevirdiği topu kale çizgisi önünde Nwaiwu son anda uzaklaştırdı.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
66' GOL! Trabzonspor öne geçti! Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortayı tamamlayan Augusto, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.