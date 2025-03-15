Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk maçında Başakşehir'i 3 golle mağlup etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Bordo - mavililer, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo - mavililerin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Simon Banza, 62. dakikada Ozan Tufan ve 87. dakikada Mendy kaydetti.
RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç, 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından deplasmandaki ilk galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 35'e yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Başakşehir ise 36 puanla 8. basamakta bulundu.
Trabzonspor, gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir ise Eyüpspor deplasmanına çıkacak.
Başakşehir 0-3 Trabzonspor
GOL: 7' Banza, 62' Ozan Tufan, 87' Mendy
Kırmızı kart: 65' Deniz Türüç
MAÇTAN DAKİKALAR
4' Başakşehir etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşu direkten döndü.
7' Visca'nın pasıyla ceza sahasına girerek çizgiye inen Malheiro'nun içeriye çevirdiği topa dokunan Simon Banza, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
43' Trabzonsporlu Mendy ile Başakşehirli Deniz Türüç arasında yükselen gerilim sonrası iki futbolcu da sarı kart gördü.
İlk yarı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
46' Başakşehir'in Deniz Türüç ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
59' Başakşehir, penaltı kazandı. Topun başına geçen Piatek'in vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.
62' Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı! Organize gelişen atakta Simon Banza'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan'ın şık vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.
65' KIRMIZI KART! Başakşehir'de Deniz Türüç, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
85' Ozan Tufan, yerini Zubkov'a bıraktı.
87' Trabzonspor farkı 3'e çıkardı! Başakşehir savunmasındaki hatayı değerlendiren Zubkov, hemen içerideki Cham'ı gördü. Cham da yanındaki Mendy'e bıraktı ve deneyimli futbolcunun vuruşu ağlarla buluştu: 3-0.
FATİH TEKKE İLE İLK MAÇTA 3 PUAN
Trabzonspor'un başında ilk maçına çıkan Fatih Tekke, bordo - mavili takımdaki kariyerine Başakşehir galibiyetiyle başladı.
Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 47 yaşındaki çalıştırıcı, Başakşehir karşısında Trabzonspor'da teknik adam olarak ilk maç heyecanını yaşadı.
Fatih Tekke, futbolculuk kariyerinde bordo-mavili ekipte uzun yıllar forma giydikten sonra 2006'da Rusya ekibi Zenit'e transfer olmuştu. Futbolculuk hayatını sonlandırmasının ardından Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'u çalıştıran Tekke, yaklaşık 19 yıl sonra altyapısından yetiştiği Karadeniz temsilcisinde bu kez teknik adam olarak saha kenarında yer aldı.
TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Bordo-mavili takım, son oynadığı Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Hatayspor'a 2-1 yenildikleri müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Oleksandr Zubkov ile Arif Boşluk'u yedeğe çekti. Okay Yokuşlu ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamadı.
Tekke, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Ozan Tufan, Mustafa Eskihellaç ve Pedro Malheiro'yu ilk 11'de görevlendirdi.
Karadeniz temsilcisi, sahaya Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Sikan ve Banza ilk 11'iyle çıktı.
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