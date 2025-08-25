Trabzonspor, Fatih Tekke ile puan ortalamasını yükseltiyor

Geçen sezon ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirildi. Bordo-mavililer, Fatih Tekke ile 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde etti. Ligi 51 puanla 7. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, sezon içerisindeki en iyi sıralamasıyla bu dönemi kapadı.



Trabzonspor, bu sezon da ilk 3 haftada sahasında Kocaelispor, deplasmanda Kasımpaşa ve evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup ederek ilk 3 haftayı 9 puanla geride bıraktı.



Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda oynadığı toplam 14 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 28 puan toplarken 2 puan ortalaması yakaladı.



GEÇEN SEZONKİ TEKNİK ADAMLARDAN İYİ ORTALAMA



Geçen sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran, ikinci haftada geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile ikas Eyüpspor maçında da berabere kalan bordo-mavililer, 1'er puan aldığı teknik adamların ardından daha sonra teknik direktör Şenol Güneş ile de arzu ettiği çıkışı yapamadı.



Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 30 puan toplayarak 1,30 puan ortalaması elde etti. Fatih Tekke, geçen sezonu ise 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan toplayarak 1,72 ortalama ile tamamlamıştı.

