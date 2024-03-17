Trabzonspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

İLK 11



Trabzonspor: Uğurcan - Meunier, Fernandez, Denswil, Eren - Visca, Berat, Mendy, Trezeguet - Enis Destan, Pepe



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Diku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

CANLI ANLATIM

1' Dev maç Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.

4' Karşılaşma, tribünde yanan meşalelerin saha içerisinde görüş seviyesini düşürmesi sebebiyle bir süreliğine duraklatıldı.

5' Edin Dzeko Meunier'in müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler faul düdüğünü çaldı. Fenerbahçe, ceza sahası sol çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

6' Szymanski'nin duran toptan yaptığı ortayı Eren Elmalı taca gönderdi.

11' İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası sağından yaptığı orta Mendy'e çarparak kornere çıktı.

13' GOL! Fred ceza sahası dışından çektiği şutunda topu ağlarla buluşturarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

16' Bordo-mavili ekipte Visca sağ kanatta ceza sahasına ortaladı, Ferdi topu uzaklaştırdı.

20' Szymanski, ceza yayından frikiği kullandı, Uğurcan Çakır golü engellerken pozisyonun devamında Tadic'in kafa vuruşu auta çıktı.

25' Fred, savunma arkasına koşan Ferdi'yi düşünmek istedi, Trabzonspor'da Fernandez müdahale etti.

29' Osayi, İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasında son çizgiye inerek içeri çevirdi, Eren Elmalı topa müdahale ederek kornere çıkardı.

30' Trezeguet, ceza sahası sağ çaprazda topu Meunier ile buluşturmak istedi, ancak Dzeko araya girerek tehlikeyi önledi.

37' Trabznospor'da Nicolas Pepe, ceza sahası içerisinden topu içeriye çevirdi, Enis Destan'dan önce Ferdi Kadıoğlu araya girerek gol olmasını engelledi.

41' Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahasında yaşanan karambolde hakem Fenerbahçe lehine faul düdüğünü çaldı.

45' Mücadelede ilk yarının sonuna 4 dakika ilave süre eklendi.

45+4' GOL! Dusan Tadic, ceza sahası dışında Fred'le topu buluşturdu, ceza sahasına giren Brezilyalı kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.

45+4 Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

46' Dev maçta ikinci yarı Trabzonspor'un başlama vuruşuyla hareketlendi.

46' Fenerbahçe'de Serdar Aziz yerini Oosterwolde'ye bıraktı.

46' Trabzonspor'da Enis Bardhi, Joaquin Fernandez'in yerine oyuna girdi.

47' Berat ters kanatta Meunier'i düşündü ancak top çok hızlı gittiğinden dolayı taca çıktı.