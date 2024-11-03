Trabzonspor - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

90+12. DAKİKA - GOL!

Fenerbahçe, Amrabat'ın golüyle 3-2 öne geçti!



90+3. DAKİKA - SARI KART Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Visca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.



90. DAKİKA Karşılaşmanın sonuna 12 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.

88. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Trabzonspor'da Ozan Tufan ve Nwakaeme, yerii Barisic ile Enis Destan'a bıraktı.

75. DAKİKA - SARI KART Golün ardından itirazlarda bulunan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, sarı kart gördü.

75. DAKİKA - GOL! Fenerbahçe'de Edin Dzeko sahneye çıkarak skora denge sağladı.

67. DAKİKA - GOL! Simon Banza, ikinci penaltı vuruşunu da gole çevirerek Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.

66. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Maximin, Osayi ve Szymanski'nin yerine İrfan Can, Kostic ve Dzeko oyunda.

64. DAKİKA - YENİDEN PENALTI KARARI! Çağlar Söyüncü'nün Simon Banza'ya ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası hakem Oğuzhan Çakır tekrardan VAR incelemesi yaptı. Hakem incelemelerin ardından Trabzonspor lehine yeniden penaltı noktasını gösterdi!

58. DAKİKA - GOL! Simon Banza, Trabzonspor'un kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek skora denge sağladı.

58. DAKİKA - SARI KART Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü.

57. DAKİKA - ZORUNLU DEĞİŞİKLİK Fenerbahçe'de sakatlanan Djiku yerini Becao'ya bıraktı.

55. DAKİKA - PENALTI KARARI! Hakem Oğuzhan Çakır, Djiku'nun Okay Yokuşlu'ya müdahalesi sonrası potansiyel penaltı incelemesi için VAR'a gitti. Yaplan incelemelerin ardından hakem Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi!



52. DAKİKA - SAĞLIK EKİBİ SAHAYA GİRDİ Ceza sahasında Djiku ve Okay topa hamle yaparken çarpıştı. Her iki oyuncu da yerde kalırken hakem sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

İKİNCİ YARI Mücadelenin ikinci yarısı Fenerbahçe'nin santrasıyla hareketlendi.

İLK YARI SONUCU Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

45+3. DAKİKA - SARI KART Denswil, Osayi Samuel'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45. DAKİKA Karşılaşmada ilk yarının sonuna 3 dakika ilave süre eklendi.

42. DAKİKA - GOL! Fenerbahçe, Fred'in golüyle 1-0 öne geçti!

34. DAKİKA - GOLE ÇOK YAKLAŞTI Ozan Tufan Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pas opsiyonunu kullandı. Araya giren Çağlar Söyüncü topu kornere çeldi.

30. DAKİKA - SARI KART Trabzonspor'da Ozan Tufan, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10. DAKİKA - OSAYI'DEN TERS VURUŞ Ceza sahasında Osayi'nin ters vuruşunda kaleye giden topu Livakovic çizgiden çıkardı.

5. DAKİKA - EN-NESYRI SAVUNMAYA YARDIM ETTİ Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşa Fenerbahçe'de En-Nesyri engel olarak topu kornere çıkardı.



CANLI ANLATIM Mücadele Trabzonspor'un santrasıyla başladı.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak dev derbide Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



Karşılaşmada bini özel, 2 bin 500'ü polis olmak üzere toplam 3 bin 500 güvenlik personeli görev yaptı. Güvenlik görevlileri, saha kenarında dizilerek önlem aldı.



Trabzonsporlu oyuncular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskılı çubuklu forma ile sahaya çıktı.



Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler de izledi. İLK 11



Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Lundstram, Okay, Ozan, Nwakaeme, Visca, Banza



Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Maximin, Tadic, En Nesyri