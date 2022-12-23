Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlıklarda son durum

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2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertli takımı yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.



Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.



FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK



2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider giren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, aranın ardından ilk maçını, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile kendi evinde yaptı.

İstanbulspor'u 3-1'lik skorla geçerek son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, ligde de zorlu ekip Trabzonspor'u yenip yoluna lider pozisyonunun koruyarak devam etmek istiyor.



Fenerbahçe ligde 13 maç sonunda 29 puanla lider konumunda bulunuyor. Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor.



Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Alioski, bu maçta forma giyemeyecek.



Hafif sakatlıkları bulunan ve bireysel çalışmalarına devam eden kaleci Altay Bayındır ile sakatlığı düzeldiği belirtilen Arda Güler ise maç kadrosunda yer alabilecek.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

24 Aralık Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.